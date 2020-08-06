BIST 1.090
DOLAR 7,14
EURO 8,49
ALTIN 468,01
DÜNYA

Beyrut patlamasının ardından enkazın içinde piyanoyla veda parçası çaldı

BEYRUT'ta yaşayan Hoda Melki isimli vatandaş, dünyayı sarsan büyük patlamadan bir gün sonra tahrip olmuş evlerinde annesinin piyano çaldığı anları paylaştı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta amonyum nitrat dolu bir deponun patlaması sonucu 135 kişi hayatını kaybetti ve 5 bin kişi yaralandı. Beyrut'ta oluşan büyük tahribat sonucu 300 bine yakın ev hasar gördü.

Melki'nin paylaştığı videoda hasar gören evin içinde annesinin piyano çaldığı anlar sosyal medyada yayıldı. Videoda Melki'nin annesi Robert Burns tarafından 1788'de yazılmış bir İskoç şiiri olan Auld Land Syne'i çalıyor.

Auld Lang Syne, geçmiş, özlenilen zamanı anlatıyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Devler Ligi'nden Cüneyt Çakır'a görev
Lazio'dan Fenerbahçe'ye Vedat İçin 15 milyon euro
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel'den tatil dönüşü çalışacaklara uyarı
İkinci el araç satışına yeni düzenleme! 5 bin TL ceza kesilecek
Beyrut'taki patlamadan kurtulan Türk anlattı insanlar yere yığıldı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'ya gidiyor
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbul'da şaşırtan görüntü! Minibüste 12 yerine 34 yolcu çıktı
Tokat’ta damat dehşet saçtı: 1 ölü
1. sınıf kayıtları ne zaman başlıyor MEB e kayıt ekranı
Haber Global'da İsmail Saymaz Muharrem İnce'yi harekete geçiren anket sonuçlarını açıkladı
Cemal Enginyurt'tan MHP'yi karıştıracak sözler
Mustafa Özyurt yaşı kaç aslen nereli Gökçe Akyıldız'ın eşi kimdir?
Trabzon'da yaya geçidinde korkunç ölüm
Gökçe Akyıldız kimdir yaşı kaç aslen nereli? Gökçe Akyıldız dizi ve filmleri