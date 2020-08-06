Beyrut patlamasının ardından enkazın içinde piyanoyla veda parçası çaldı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta amonyum nitrat dolu bir deponun patlaması sonucu 135 kişi hayatını kaybetti ve 5 bin kişi yaralandı. Beyrut'ta oluşan büyük tahribat sonucu 300 bine yakın ev hasar gördü.

Melki'nin paylaştığı videoda hasar gören evin içinde annesinin piyano çaldığı anlar sosyal medyada yayıldı. Videoda Melki'nin annesi Robert Burns tarafından 1788'de yazılmış bir İskoç şiiri olan Auld Land Syne'i çalıyor.

Auld Lang Syne, geçmiş, özlenilen zamanı anlatıyor.