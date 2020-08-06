BIST 1.090
DOLAR 7,14
EURO 8,49
ALTIN 468,01
YEREL

İstanbul'da şaşırtan görüntü! Minibüste 12 yerine 34 yolcu çıktı

İSTANBUL Esenyurt’ta ilçe trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği toplu taşıma uygulamasında bir minibüste ayakta 22 fazla yolcu çıkması polisleri bile şaşırttı. Polis, “Kaptan bu ne” diyerek tepkisini dile getirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Korona Virüs denetim tedbirlerinin sıklaştırılacağı açıklamasının ardından genelge ile İstanbul’da da uygulamalara ağırlık verildi. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri caddelerde fazla yolcu alarak pandemi tedbirlerini hiçe sayan toplu taşıma araçlarını durdurdu.

“Kaptan bu ne?”

Ayakta 22 yolcu fazla çıkan bir minibüs polisi de şaşırttı. Kapının açılmasıyla iç içe yolcu taşındığını gören polis, “Kaptan bu ne?” diyerek tepkisini gösterdi. Öte yandan kendisine mikrofon uzatılan minibüs sürücüleri ise konuşmak istemedi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Devler Ligi'nden Cüneyt Çakır'a görev
Lazio'dan Fenerbahçe'ye Vedat İçin 15 milyon euro
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel'den tatil dönüşü çalışacaklara uyarı
İkinci el araç satışına yeni düzenleme! 5 bin TL ceza kesilecek
Beyrut'taki patlamadan kurtulan Türk anlattı insanlar yere yığıldı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'ya gidiyor
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Tokat’ta damat dehşet saçtı: 1 ölü
Haber Global'da İsmail Saymaz Muharrem İnce'yi harekete geçiren anket sonuçlarını açıkladı
1. sınıf kayıtları ne zaman başlıyor MEB e kayıt ekranı
Cemal Enginyurt'tan MHP'yi karıştıracak sözler
Trabzon'da yaya geçidinde korkunç ölüm
Mustafa Özyurt yaşı kaç aslen nereli Gökçe Akyıldız'ın eşi kimdir?
60 saniyede bugün (5 Ağustos 2020)
Gökçe Akyıldız kimdir yaşı kaç aslen nereli? Gökçe Akyıldız dizi ve filmleri