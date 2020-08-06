Bodrum’da 2 kişinin öldüğü kaza güvenlik kamerasında

Dün sabaha karşı Bodrum istikametinden, Turgutreis istikametine giden 67 AB 700 plakalı araç sürücüsü Berkant Gürleyen'in Bitez kavşağına hızlı girince direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol kenarındaki toteme çarpmış, araç sürücüsü Gürleyen ve yakın arkadaşı Berat Aydın hayatını kaybederken, araçta bulunan 3 kişi ise yaralanmıştı.

Korkunç kaza güvenlik kameralarında

Bitez kavşağında yaşanan kaza anları ise saniye saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Bodrum istikametinden gelen cip Bitez kavşağında orta refüje çıktıktan sonra yol kenarından bulunan toteme çarparak durduğu görülüyor. Kazanın hemen ardından bir anda alev alan araca çevreden geçen araç sürücülerinin yardım ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıyo