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DÜNYA

Beyrut'ta bir kadın patlamaya doğumhanede yakalandı

LÜBNAN'ın başkenti Beyrut'ta bir kadın meydana gelen şiddetli patlamaya doğumhanede yakalandı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen şiddetli patlama sırasında Emmanuelle Khnassier, El-Rum Hastanesi’nde doğumhaneye alınmıştı. Doğumu kayda almak isteyen Emmanuelle’nin eşi Edmond Khnassier tarafından çekilen görüntülerde, şiddetli patlamanın yaşandığı anlar kayıtlara geçti. Patlamanın şiddetiyle doğumhanede ve hastanede büyük hasar meydana geldi.

Patlama sonrası doğumun gerçekleştiği, bebeğin ve annesinin ilk müdahalenin ardından başka bir hastaneye sevk edildiği belirtildi. Bebek ve annenin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Lübnan Sağlık Bakanı Hassan Hamad dün yaptığı açıklamada, El Rum Hastanesi’nin patlamadan dolayı tamamen hizmet dışı kaldığını bildirmişti.

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