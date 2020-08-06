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POLİTİKA

Cemal Enginyurt bombası: Meral Akşener kazanmıştı ben iptal ettirdim

MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt, Hadi Özışık'ın Yotube kanalında yaptığı Meral Akşener açaklamasıyla gündeme oturdu.

Ordu milletvekili Cemal Enginyurt Hadi Özışık'ın Youtube kanalında yaptığı 'Meral Akşener seçimi kazanmıştı ben iptal ettirdim' sözleriyle gündeme oturdu. Twitterda TT listesine giren açıklamalarında Cemal Enginyurt şunları söyledi:

Sayın Akşener’le ilgili FETÖ’cü denildi, bölücü denildi, yıkıcı denildi, siyasi ayağı araştırılsın, Yurtta Sulh Konseyi diyenler sorgulansın denildi, her şey söylendi Sayın Akşener için… Hayatının 41 yılını bu davaya vermiş Cemal Enginyurt’u Tarım Bakanı’nı eleştirdi diye, fındığa sahip çıktı diye attınız evden, Meral Akşener’i eve davet ettiniz! Olmuyor. Ben olsam etmezdim ama sayın genel başkanın takdiri. Ben yorumu ülkücülere, Türk milliyetçilerine bırakıyorum.

"Meral Akşener 19 Haziran’da kongreyi 715 imzayla kazandığında ben mahkemeye verdim Milliyetçi Hareket Partisi’ni ve ben iptal ettirdim kazandıkları kongreyi. Ben iptal ettirdim; kazanmıştı. Kazandıkları kongreyi iptal ettirdik.”

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