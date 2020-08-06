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Kaza sonrası birbirlerine girdiler! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Adıyaman'da motosikletle otomobilin çarpışması sonrası kazaya karışan sürücülerin yakınları arasında kavga çıktı. Taraflar, tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdı.

Edinilen bilgilere göre, Alitaşı Mahallesi Bozbey Caddesi üzerinde bir motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. 1 kişinin hafif şekilde yaralandığı kaza sonrasında kazaya karışan sürücülerin yakınları arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgaya çevrede bulunan vatandaşlar müdahale etti. Kavga sonrası olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya karışan şahısları olay yerinden uzaklaştırırken kazada hafif şekilde yaralanan kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. 

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