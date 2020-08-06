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Harbiye Açık Hava konserini veren Simge, danslarıyla geceye damga vurdu

Dün akşam kariyerinin ilk Harbiye Açık Hava konserini veren şarkıcı Simge, Gülşah Saraçoğlu imzalı iddialı elbisesi ve danslarıyla geceye damga vurdu.

Şarkıcı Simge Sağın, dün akşam kariyerinin ilk Harbiye Açık Hava konserini verdi. Gülşah Saraçoğlu imzalı iddialı elbisesiyle dikkatleri üzerine çeken Simge, danslarıyla geceye damga vurdu.Şarkıları ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Simge Sağın, "sanatçıların arenası" olarak adlandırılan İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava sahnesinde ilk konserini verdi. Kendi şarkılarının yanı sıra çok severek okuduğu şarkıları da seslendiren Simge, hayranlarına özel bir gece yaşattı.

Danslarıyla geceye damga vurdu

Harbiye'deki ilk konserinde Gülşah Saraçoğlu imzalı iddialı elbisesiyle dikkat çeken Simge, danslarıyla da geceye damga vurmayı başardı.

Simge için bir hafta atölyesini kapattı

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, ilk Harbiye Açık Hava konserini veren çocukluk arkadaşı Simge Sağın'a destek olmak için bir hafta atölyesini kapatmıştı. Saraçoğlu, konser için 3 ayrı kostüm hazırladı.

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