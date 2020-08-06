Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç: Bu işin şakası yok, hastaneler ve yoğun bakımlar doldu
ADIYAMAN Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, koronavirüs salgınına karşı uyarılarda bulunarak, "Bu işin şakası yok, hastaneler ve yoğun bakımlar doldu" uyarısı yaptı.
Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılıç, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı sosyal medya hesabından çok çarpıcı bir açıklama yayınladı. "Bu işin şakası yok, hastaneler ve yoğun bakımlar doldu" diyen Başkan Kılınç, "Çok sayıda karantinaya alınan yerler mekanlar mevcut" ifadelerini kullandı.
Kılıç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu işin şakası yok. Hastaneler ve yoğun bakımlar doldu. Çok sayıda karantinaya alınan yerler mekanlar mevcut. Maske mesafe ve hijyene uyalım. Herkesin fahri müfettiş olmasını istiyoruz. Özellikle maskesi olmayanları uygun bir dille uyarmalarını istiyoruz." ifadesini kullandı.
Sevgili Hemşehrilerim...— Süleyman Kılınç (@Drsuleymanklnc) August 5, 2020
Bu işin şakası yok. Hastaneler ve yoğun bakımlar doldu. Çok sayıda karantinaya alınan yerler mekanlar mevcut. Maske mesafe ve hijyene uyalım. Herkesin fahri müfettiş olmasını istiyoruz. Özellikle maskesi olmayanları uygun bir dille uyarmalarını istiyoruz. pic.twitter.com/Lt0q47UgyZ