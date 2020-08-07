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Yarı çıplak sokakta kavga edip taksiciye saldırdılar

İSTANBUL Mecidiyeköy'de alkol alan Arap karı koca bindikleri takside önce kendi aralarında kavga etti sonra kendilerini ayırmaya çalışan taksiciye saldırdı.

İstanbul'da turist karı koca ortalığı ayağa kaldırdı.  Olay, Mecidiyeköy Atakan Sokak'ta sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre alkol alan Arap karı koca taksiye bindi ve  bilinmeyen bir sebepten takside tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Adam karısını darp etmeye başladı. Bunun üzerine taksici duruma müdahale etti. Kadının darp edilmesini engelleyen taksici, çifti Atakan Sokağa getirdi.Taksici burada araçtan inen çiftten parasını istedi. Para vermek istemeyen çift bu kez taksiciye saldırdı. Bunun üzerine taksici olay yerine polis çağırdı.

Yarı çıplak araçtan inen kadın sokak ortasında bağırmaya devam etti. Kadının üzerindeki darp izlerini gören polis ekipleri olay yerine ambulans çağırdı. Arap çift sağlık kontrolleri yapılmak üzere ambulansa bindirildi.

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