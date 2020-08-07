Fahrettin Koca o ülkede yayınlanan haberi paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere'nin önde gelen TV kanallarından SKY News'in Türkiye'nin salgınla başarılı mücadelesini anlattığı videoyu, "Birazdan İngiliz’in İngiliz’e Türkiye propagandasını izleyeceksiniz. Hekimlerimizle, sağlık sistemimizle gurur duyalım" notuyla paylaştı.

İngiltere'nin önde gelen TV kanallarından SKY NEWS, Türkiye'nin salgınla başarılı mücadelesini, yaptığı özel haberle gündeme taşıdı. Haberde; filyasyon ekiplerimizin hastalığın takibinde dedektif gibi çalıştığı, erken ve yoğun müdahalenin tedavide başarı getirdiği vurgulanıyor. pic.twitter.com/IWQ4CBRqHp