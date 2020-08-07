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SAĞLIK

Fahrettin Koca o ülkede yayınlanan haberi paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiliz SKY News kanalının Türkiye'nin salgınla başarılı mücadelesini anlattığı videoyu paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere'nin önde gelen TV kanallarından SKY News'in Türkiye'nin salgınla başarılı mücadelesini anlattığı videoyu, "Birazdan İngiliz’in İngiliz’e Türkiye propagandasını izleyeceksiniz. Hekimlerimizle, sağlık sistemimizle gurur duyalım" notuyla paylaştı.

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