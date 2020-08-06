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Yalova'da aradıkları çifti 1 milyon lira dolandıran 2 şüpheli İstanbul'da yakalandı

YALOVA'da telefonla aradıkları İ.G. (65) ve eşi A.G.'yi (72) kendilerini polis olarak tanıtıp hesaplarından FETÖ'ye para aktarıldığı yalanıyla 1 milyon TL dolandıran F.S. (39) ve E.Ö. (43), jandarma tarafından İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Demirören Haber Ajansı

YALOVA’nın Altınova ilçesi Subaşı Mahallesi’nde 22 Temmuz günü yaşanan olayda; İ.G.’yi cep telefonundan arayarak kendisini polis olarak tanıtan bir kişi, bankadaki hesaplarından FETÖ'ye para transferi yapıldığını bu nedenle operasyon yapılacağını ancak para gerektiğini söyledi. İ.G. de eşi A.G. ile birlikte banka ve evde bulunan 1 milyon TL değerindeki altın ile parayı parkta buluştukları şüpheliye verdi.

Özel ekip kuruldu

Aradan geçen 6 günün sonunda dolandırıldıklarını anlayan çift, durumu jandarmaya bildirdi. Yalova İl Jandarma Komutanlığınca kurulan özel ekip, çok sayıda güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerden şapka takan 2 şüphelinin kullandıkları otomobilin plakası tespit edildi.

4 ilde binlerce kameranın görüntüleri incelendi

Özel ekip Bursa, İstanbul ve Muğla’daki jandarma ekipleriyle ortaklaşa bu illerde bulunan Plaka Tanıma Sistemi (PTS), konaklama tesisleri, İDO feribot iskeleleri, Osmangazi Köprüsü, otoyol gişeleri ve akaryakıt istasyonlarında bulunan kamera kayıtlarını da inceledi.

İstanbul’da gözaltına alındılar

F.S. ve E.Ö. olduğu saptanan şüpheliler, geçen salı günü İstanbul’un Güngören ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. İkilinin otomobilinde 20 bin TL ele geçirildi. 'Suç işlemek amacı ile örgüt kurma' ve 4 ayrı suçtan kayıtları olduğu belirlenen 2 şüpheli, Yalova İl Jandarma Komutanlığındaki ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyerek paranın kendilerinde olmadığını öne sürdü. Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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