Koronavirüs dinlemediler! Markette 'ucuz kapak' izdihamı!
İZMİR'in Bornova ilçesinde, markette indirime giren kavanoz kapaklarından almak isteyenler izdihama neden oldu.
İzmir'de indirime giren kavanoz kapaklarından almak amacıyla erken saatlerde market önünde sıraya girenler, kapıların açılmasıyla içeri koştu.
Müşteriler, ucuz kapaklardan alabilmek için birbirleriyle yarıştı. Markette izdiham oluşurken, koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı görüldü.
Bu anlar, müşteri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.