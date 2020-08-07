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Konya'da film gibi kuyumcu soygun girişimi kamerada

KONYA'da bir kuyumcu soygunu girişimi iş yeri sahibi ve eşi sayesinde engellendi. Kuyumcu Abdullah Koyuncu, eşinin tüfek doğrultarak dikkatini dağıttığı soyguncuyu vurarak etkisiz hale getirdi.

Konya'da soygun için kuyumcu dükkanına giren silahlı 2 kişi, iş yeri sahibi Abdullah Koyuncu (55) ve eşi Raziye Koyuncu tarafından etkisiz hale getirildi.

Olay, saat 08.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Sultan Caddesi'nde meydana geldi. Abdullah Koyuncu'ya ait kuyumcu dükkanına müşteri gibi gelen Ahmet T. (19), Abdullah Koyuncu ve eşi Raziye Koyuncu'yu oyalarken bu sırada dışarıda bekleyen arkadaşı Mustafa H. elinde pompalı tüfekle içeri girdi.

Tüfeği Koyuncu'ya doğrultan şüpheliler, tezgahta bulunan altınları toplamaya başladı. Bu sırada, Koyuncu’nun eşi Raziye Koyuncu, dükkandaki tüfeği alarak namluyu Mustafa H.’ye çevirdi. Mustafa H. de yönünü Raziye Koyuncu’ya dönünce, tezgahta bulunan ruhsatlı tabancasını çıkartan Abdullah Koyuncu, şüpheliyi sol bacağından vurdu. Koyuncu, diğer şüpheliyi de yakalayarak polise haber verdi.

Soygun girişimi güvenlik kamerasından

Yaralı Mustafa H., ambulansla Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Diğer şüpheli Ahmet T. de polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Mustafa H.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Bu arada soygun girişimi, kuyumcu dükkanının güvenlik kamerasına yansıdı. Emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Soygundan önce ağrı kesici yaptırmış

Şüphelilerden Ahmet T'nin soygun girişiminden hemen önce kuyumcunun yanında bulunan sağlık kabinine gelerek kolunun ağrıdığını söylediği öğrenildi. Ahmet T.'nin üzerinde kimliğinin olmadığını belirterek başka bir isimle kayıt yaptırdıktan sonra ağrı kesici iğne olup sağlık kabininden ayrıldığı belirtildi.

Daha önce de soyguna uğramış

2015 yılında da iş yerine soygun girişiminde bulunulan Abdullah Koyuncu ise soygun anını şu sözlerle anlattı:

"İki kişi iş yerime geldi. Altınları çalmak istediler. Altınları çantaya doldurdular. Soygunculardan birisi pompalı tüfeğe bana doğrultunca ben de kendimi korumak için ruhsatlı silahımla ateş ettim. Şüpheliyi bacağından vurdum. Diğerinide yakalayıp polise haber verdi. Daha öncede iş yerime soygun girişiminde bulunuldu. Onda da bir şey çalamamışlardı" dedi.

Koyuncu'nun 2015 yılında da işyerine soygun amaçlı kar maskeli 3 kişinin girdiği Abdullah Koyuncu’nun tabancasını çekmesi üzerine soyguncuların kaçtığı öğrenildi.

Herhangi bir suç kayıtlarının bulunmadığı öğrenilen şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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