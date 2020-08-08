BIST 1.061
DOLAR 7,29
EURO 8,53
ALTIN 477,15
YEREL

Olay görüntü! Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düştü

İSTANBUL Küçükçekmece'de, tartıştığı akrabalarına tencere fırlatırken balkondan düşen kişi yaralandı. O anlar sosyal medyada çok konuşuldu. İşte binlerce kez paylaşılan o görüntülerin hikayesi!

Halkalı Mahallesi'nde 25 Temmuz'da yaşanan olayda, Turgay E. (33) ile yakınları arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Evden sokağa çıkan ailesi ve yakınlarıyla tartışmayı sürdüren Turgay E, akrabalarına birinci kattaki evinin balkonundan tencere attığı sırada dengesini kaybederek yola düştü.

Yaralanan Turgay E, ambulansla Halkalı'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Turgay E'nin tedavinin ardından taburcu edildiği ve polisin konuyla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Turgay E'nin balkondan sokaktaki yakınlarının üzerine tencere atarken dengesini kaybederek yola düşme anı kameralara da yansıdı.

"Balkona çıkıp aşağıya bir şeyler atmaya başladı"

Turgay E.'nin balkondan düşme anını cep telefonu kamerasıyla kaybeden kişinin babası Hüsamettin Görgü o anları anlattı. Görgü, "İçeride kavga ettiler. Annesi ve kardeşi kaçıp dışarı geldiler. O da balkona çıkıp aşağı bir şeyler atmaya başladı. Atarken kendi düştü. Görüntüyü benim kızım çekti. Sonra ambulans geldi ve hastaneye götürdüler. Kavga içeride oldu" şeklinde konuştu.

Emniyet açıklama yaptı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’de yaptığı açıklamada, olayın 25 Temmuz 2020’de Küçükçekmece, Halkalı Merkez Mahallesi’nde meydana geldiğini, kavga esnasında Turgay E. isimli şahsın dengesini kaybederek birinci kattan düşmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldığını, hastanedeki tedavisinin ardından da taburcu edildiğini bildirildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Fenerbahçe, 18 yaşındaki Barış Sungur ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Hasan Ali Kaldırım, Medipol Başakşehir'de
Melih Şendil'in cinsiyetçi yorumlarını kınadılar
Kısıtlamalar geri mi geliyor? Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü yanıt verdi
Samsun'da vaka sayısı arttı! Valilik yeni tedbirleri açıkladı
Necip Uysal'ın sözleşmesi uzatıldı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Antalya’da halk otobüsünde ‘maske’ tartışması karakolda son buldu
Gerçek ortaya çıktı! Kızıyla ilişkisini öğrendiği çalışan yerine patronu öldürmüş
Küçükçekmece'de tartıştığı ailesine eşya fırlatırken balkondan böyle düştü
Küçükçekmece'de akrabalarına eşya atarken balkondan düştü
Dayı filminin setinde taciz skandalı
MHRS şifre yenileme nasıl olur online randevu geçmişi sorgulama
Şok iddia! Tülin Şahin kızımı göstermiyor!
Siirt'te üretilen 'Bıttım'a Türkiye'den yoğun talep Koronavirüs satışları patlattı