Şok iddia! Tülin Şahin kızımı göstermiyor!

Tülin Şahin’in geçen nisanda evlendiği Portekizli Pedro de Noronha, mahkemeye başvurarak “Bana kızımız Siena Leyla’yı göstermiyor” diyerek dava açtı.

Bu arada çiftin resmi olarak evlenmedikleri, bir süre önce de ayrıldıkları ortaya çıktı.

Pedro de Noronha, Tülin Şahin’in kendisini kızlarının soyadını değiştirmekle tehdit ettiğini belirtti.