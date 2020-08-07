Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki patlamanın en net görüntüleri yayınlandı
Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda meydana gelen patlamanın en net görüntüleri yayınlandı. Patlama sonrası oluşan şok dalgasıyla çevredeki binalarda oluşan hasar saniye saniye kameralara yansıdı.
Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda 2 bin 700 ton amonyum nitratın patlamasıyla kent felaketi yaşadı. Patlamada 150'den fazla kişi yaşamını yitirirken, 5 binden fazla kişi de yaralandı. Öte yandan; kentte milyarlarca dolar maddi hasar meydana geldi.
Bir binanın çatısından kaydedilen görüntülerde; patlama anı, kameralara yansıdı. Patlamayla birlikte yayılan şok dalgasının yüksek apartman bloklarının camlarını havaya uçurduğu anbean kameralara yansıdı.