BIST 1.061
DOLAR 7,29
EURO 8,53
ALTIN 477,15
GÜNCEL

Taksim'de dilenciden 'oscarlık' duygu sömürüsü! Sahte simitçi kılığında...

TAKSİM’de elinde simitlerle vatandaşların önünde kendini yere atıp hasta numarası yapan dilenci kıskıvrak yakalandı. Sahte simitçinin adeta kendini yere attığı ‘Oscarlık’ duygu sömürüsü performansı ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Yerli ve yabancı turistin uğrak noktası olan İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanında, dilenciler her geçen gün farklı yöntemlerle insanlardan para topluyor. Taksim Meydanında R.G. isimli bir kişi kendini simitçi gibi gösterip, daha sonra turistlerin önüne doğru kendini yere atarak duygu sömürüsü yaptı.

Yere düştüğünü görenler yardıma koştu

Simitçinin yere düştüğünü gören vatandaşlar hemen yardım etmek isterken, durumu fark eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Tim Şube Müdürlüğü’ne bağlı polisler şahsı takibe aldı. İstiklal Caddesine doğru ilerleyen şahıs tekrar kendini yere attı ve vatandaşlar yardım etmeye çalıştı.

Güven Timleri vatandaşı' dilenci' diye uyardı

Bu sırada güven timleri devreye girerek R.G.’yi yakalayıp vatandaşları şahsın dilenci olduğu noktasında uyardı. Dilenci gitmemek için dirense de ekipler işlem yapmak üzere şahsı Taksim Polis Merkezi’ne götürdü. Şahsa kabahatler kanunu gereğince çevreye rahatsızlık vermekten ötürü 187 lira ceza kesildi.

Daha önce de kameralara yakalanmıştı

Vatandaşların duygularını istismar ederek dilenmeye çalışan kişi kameralar tarafından görüntülendi. Öte yandan R.G.’nin geçtiğimiz yıllarda da aynı yöntemle insanların duygusunu sömürdüğü anlar kameralara yansımıştı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Bilim Kurulu üyesi uyardı: Önünü alamazsak rakamlar 1500'e doğru tırmanır
AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu koronavirüse yakalandı
Koronayı hiçe sayıp teknede eğlence yaptılar
Cüneyt Çakır’ın yönettiği maçta Barcelona turladı
Dolar neden yükseliyor? Ali Babacan'ın DEVA Partisi'nden TL için 10 maddelik çözüm paketi
Mardin'de kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi! Valilik duyurdu
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Fransa’da 'maske takın' diyen iş yeri sahibine çete dayağı
Hindistan’da burunsuz doğan oğlağa tapıyorlar
Okullar ne zaman açılıyor 2020-2021 eğitim takvimi gönderildi
George Floyd'u öldüren polislerin gizli tutulan vücut kamerası görüntüleri
Prof. Şükrü Ersoy'dan olası İstanbul depremiyle ilgili dikkat çeken sözler
DGS sınavı kaçta başlıyor 2020 DGS kaç saat sürecek?
Gaziantep'te hastanede ortalık bir anda karıştı güvenlik görevlisine saldırdı
Küçükçekmece'de tartıştığı ailesine eşya fırlatırken balkondan böyle düştü