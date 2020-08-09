Bu golleri erkekler atamaz! Melih Şendil'e yeşil sahaların fırtınası kadınlardan muhteşem cevaplar

Bein Sport'un spor spikeri Melih Şendil Real Madrid ve Manchester City maçı sonrası yaptığı "Kadınlar futbolda olmamalı. Başkan olsam asla pembe forma yaptırmam" yorumu büyük tepki gördü.

Kadınların futbolda olmaması gerektiğini iddia eden Melih Şendil'e en güzel cevabı sahadaki kadınlar verdi. İşte kadınların attığı ve erkekleri aratmayan muhteşem goller...