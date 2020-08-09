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MEDYA

FOX'un Bay Yanlış taktiği tutmadı öpüşme sahnesi yuh çektirdi!

FOX ekranlarının yeni yazlık dizisi Bay Yanlış cuma günü 6. son bölümü ile ekrana geldi. Oyuncu Can Yaman'ın Özgür karakteri ile kas şov yaptığı dizideki bir sahne ise bu kadar da olmaz dedirtti. Dizinin esas kızı Ezgi ve Özgür'ün öpüşme sahnesinin rüya olması seyirciyi kızdırdı reyting için bunu yapmayın dedirttti.

Bay Yanlış FOX ekranlarının son aylardaki en renkli, eğlenceli ve en çok izlenen dizisi oldu. Koronavirüs nedeniyle tüm setlerin durmasını fırsat bilen Bay Yanlış daha ilk bölümü ile kanalın yüzünü güldürdü. Reyting listelerinde zirveye tırmandı. Genç oyuncular Can Yaman ve Özge Gürel'in başrolünde olduğu dizinin son bölümü ile sosyal medyada olay oldu. 

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