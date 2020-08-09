FOX'un Bay Yanlış taktiği tutmadı öpüşme sahnesi yuh çektirdi!

Bay Yanlış FOX ekranlarının son aylardaki en renkli, eğlenceli ve en çok izlenen dizisi oldu. Koronavirüs nedeniyle tüm setlerin durmasını fırsat bilen Bay Yanlış daha ilk bölümü ile kanalın yüzünü güldürdü. Reyting listelerinde zirveye tırmandı. Genç oyuncular Can Yaman ve Özge Gürel'in başrolünde olduğu dizinin son bölümü ile sosyal medyada olay oldu.