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Diyarbakır'da tam teşekküllü korona rezaleti! Hastaneye nasıl girdi? 4 kişiye bulaştırdı

DİYARBAKIR'da bir kişi, Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesinde korona virüs tedavisi gören yakınlarına pencereden el salladıktan sonra meşrubat alıp yanlarına giderek bayramlarını kutladı. Burada korona virüs kapan şahsın, yine akrabası olan 4 kişiye de virüsü bulaştırdığı öğrenildi.

Son günlerde vaka artışlarının baş gösterdiği kentlerin başında gelen Diyarbakır’da, tedbirsizliklere yeni bir boyut eklendi. Kentte 11 gün önce korona virüs tespit edilen Halis B., Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Tedavisi devam eden Halis B., ailesiyle bayramlaşamadı.

Hastanede korona tedavisi gören akrabasına gazoz götürdü

Akrabaları kendisine sürpriz yaparak tedavi gördüğü hastanesinin önüne geldi. Tedbir amaçlı içeri girmeyen akrabaları, Halis B.’ye dışarıdan el sallayıp telefonla arayarak bayramlaştı. Halis B.’nin akrabalarından A.İ. ise yakınına meşrubat götürmek için tedavi gördüğü katta çıkıp burada korona virüslü hastayla temas etti.

Sonra aşağı inip akrabalarıyla sohbet etti 

Daha sonra aşağı inen A.İ., B.İ, S.İ, A.İ ve S.İ. ile temasta bulundu. Aile üyeleri, yüksek ateş, öksürük ve halsizlik şikayeti ile hastaneye başvurunca gerçek ortaya çıktı. Yapılan tetkikler sonucu aynı aileden 5 kişinin korona virüse yakalandığı tespit edildi.

Hastaların evde karantinaya alındığı öğrenilirken, filyason ekiplerinin hastaların kimlerle temas ettiklerini tespit etmek için çalışma yaptığı bildirildi.

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