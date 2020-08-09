Porsche Supercup'ta zafere ulaşan Aycancan Güven İstiklal Marşımızı İngilizlere dinletti

Porsche Mobil 1 Supercup'ın Silverstone'da gerçekleştirilen ikinci ayağında zafer gururumuz Ayhancan Güven'in oldu.

Temsilcimiz Ayhancan Güven, yarışa pole pozisyonundan başlayan isimdi ve iyi bir startın ardından yerini korumayı başardı. Ayhancan, özellikle ilk turlarda ve yarışın genelinde Larry ten Voorde'nin baskısı altındaydı. Ancak temsilcimiz her seferinde Hollandalı pilotun baskısına yanıt vermeyi başardı.

Son bölümde rakibine geçit izni vermeyen Ayhancan, damalı bayrağı ilk sırada görerek bu yılki ilk zaferini elde etmiş oldu. Ayhancan, geçen yıl Silverstone'da yapılan yarışı da kazanmıştı ve böylelikle Porsche Supercup kariyerinin ikinci zaferini kazanmış oldu.

Larry ten Voorde, geçen haftaki yarışı kazanmasının ardından bu haftaki yarışı da ikinci bitirerek önemli puanlar aldı. Dylan Pereira, Max Van Splunteren'e yaptığı güzel atağın ardından üçüncü sırada finiş gördü ve podyumu tamamladı. Splunteren dördüncü olurken, Jean Baptiste Simmenauer beşinci, Marvin Klein altıncı ve Florian Latorre yedinci oldu. İlk onu Jaxon Evans, Leon Köhler ve Julian Hanses tamamladı.