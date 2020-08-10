Ali Babacan ekonomiyi topa tuttu! Hükümet değişmeden düzelmez!

“Kimse suçluyu başka yerde aramasın" diyen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Hükümet değişikliği olmadan Türkiye’nin sorunlarının çözülmesi mümkün değil" iddiasında bulundu. Babacan, Varlık Fonu'nun gelecek nesillere 60 milyar dolar borç yüklediğini söyledi.

Abone olDEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Fox TV'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye tırmanışta ama gözü olup görmeyenler yanlış yansıtıyor" sözleri sorulan Ali Babacan, anketlerde vatandaşların bir numaralı sorun olarak ekonomiyi işaret ettiğini ifade etti.



"Tüm açıklamalar ekonominin iyiye gittiği yönünde. Hükümet hastalığı kabul etmiyor. Öncelikle teşhisi koymak lazım. Hasta hastalığını inkar ediyor, teşhisi koymadan tedaviye başlayamazsınız" diyen Babacan şöyle devam etti: “Kimse suçluyu başka yerde aramasın, Türkiye şu an kötü yönetiliyor. Hükümet değişikliği olmadan Türkiye’nin sorunlarının çözülmesi mümkün değil."