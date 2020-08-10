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POLİTİKA

Davutoğlu'ndan Diyarbakır'da gövde gösterisi!

Partisinin il kongresi için Diyarbakır'a giden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, kente kalabalık konvoy eşliğinde giriş yaptı.

Kongrede yaptığı konuşmada HDP'li belediyelere kayyum atanmasını doğru bulmadığını belirten Davutoğlu, "Sizin kendi kendinizi yönetmenizi istemiyorlar çünkü demokrasiden korkuyorlar" ifadelerini kullandı.

Sözlerine kürtçe Rojbaş (Günaydın) diye başlayan ve anadilde eğitim vurgusu yapan Davutoğlu, "Bunların bildiği sizin oyunuzu almak, alamıyorlarsa da sizlere bir kayyum gönderip, arkalarını dönüp gitmek." görüşünü savundu.

"Kimsenin ağzını bıçak açmıyor"

Döviz kurlarında yaşanan sert yükseliş, Türk Lirası'nın dolar ve euro karşısında değer kaybetmesine ilişkin ekonomi yönetimini eleştiren Davutoğlu, şunları söyledi:

Dolar, euro, altın cirit atıyor ama ortada bir babayiğit yok ki bunu açıklayabilsin. Bir kişi çıkıp yangın yerine dönen ekonomi ile ilgili açıklama yapmıyor. Kimsenin ağzını bıçak açmıyor. Her biri sosyal medya kahramanına dönmüş, tweet atıp duruyorlar, ancak bunu yaparlar.

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