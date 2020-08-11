BIST 1.076
DOLAR 7,34
EURO 8,62
ALTIN 473,13
YEREL

Taksim’de dehşetin görüntüsü! Kardeşini üzerine tiner döküp yaktı

İSTANBUL Taksim'de iddiaya göre tiner kullanan iki kardeşten ağabey, kardeşini tinerle yaktı. Alevler içinde kalarak ağır yaralanan kardeşe ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırılırken, kardeşini yakan şüpheli gözaltına alındı.

İhlas Haber Ajansı

Olay, dün 17.00 sularında Beyoğlu Taksim'de meydana geldi. İddiaya göre, tiner kullanan iki kardeşten Hüseyin D., kardeşi Serkan D., ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle ağabey Hüseyin D., eline aldığı tineri önce kardeşinin üzerine döktü, artından ateşle yaktı. Alevler içinde kalan kardeş sağa solan kaçmaya başladı.

Vatandaşların müdahalesiyle yanan Serkan D.’nin üzerindeki alevler söndürülürken, yanmış şekilde yerde acı içinde bağırmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar da su dökerek, müdahale etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri vücudunun büyük bir bölümünde yanma meydana gelen Serkan D., ilk müdahalenin ardından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Kardeşini yakan Hüseyin D., ise olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Güven Tim Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Durumu ağır olan Serkan D., yoğun bakıma alınırken, hayati tehlikesinin olduğu ve tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Gözaltına alınan Hüseyin D.’nin ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Öte yandan Serkan D.'nin alevler içinde kalarak yandığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
ABD’den flaş koronavirüs açıklaması! Okulların açılması konuşulurken...
Türk mucitten dünyayı kurtaracak buluş! 'Yok olan plastik' üretti, hayvanlar yiyebiliyor
AK Parti'den ayrılan demokrasi kahramanı CHP'den ayrılan hain Abdulkadir Selvi isyan etti
İzmir'de 8 ayda ikinci su zammına Ak parti'den tepki! 'Çiftçiye su götüremiyor'
Son dakika Merkez Bankası'ndan yeni hamlesi likidite sıfırlandı
CHP'de uzun aradan sonra bir ilk! Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce stratejisi belli oldu
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İşte Muharrem İnce'yi yüreklendiren o anket
Hadi Özışık: Kılıçdaroğlu siyasi ömrünü tamamlıyor
Tamer Karadağlı sevgilisi kim yaşı kaç Didem Ceran mesleği
60 saniyede bugün (10 Ağustos 2020)
Mezarlıkta sır dolu olay! Ankara'da kabirleri gören şoke oldu!
Didem Ceran kimdir yaşı kaç Tamer Karadağlı'nın yeni sevgilisi çıktı
Olay yeri Bursa! Gelinin annesi 'duyulursa düğüne gelmezler' dedi herkese korona bulaştırdı
Milli Savunma Bakanlığından Oruç Reis açıklaması