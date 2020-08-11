İşte Muharrem İnce'yi yüreklendiren o anket

İsmail Saymaz, Haber Global'de Hadi Özışık, Necdet Saraç ve Metin Özkan ile birlikte katıldığı Sansürsüz programında Şahin Öztürk'ün CHP tabanında yaptığı Muharrem İnce anketinin sonuçlarını açıkladı.

İnce'nin parti kurması halinde halinde hem ittifakları hem de CHP'yi etkileyebilecek bir oy oranına ulaşabileceğini ifade eden Saymaz, ankette yer alan, "CHP'nin genel başkanı kim olmalı?" sorusuna son seçimde CHP'ye oy veren katılımcıların yüzde 44'ünün 'Muharrem İnce' tercihinde bulunduğunu söyledi.