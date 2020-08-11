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Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz teknede yakalandı

Geçtiğimiz günlerde Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya hakkında ayrılık haberleri çıkmıştı. Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya tatilde görüntülendi. İkilinin aşk dolu anları dikkatlerden kaçmadı.

Defne Samyeli ile ayrıldıktan sonra Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başlayan Cem Yılmaz, bir anda magazin gündemine oturmuştu... Yunanistan'da başbaşa tatil yaparken Atina'da yakalanan ikili, bir zaman sonra aşk iddialarını kabul etmişti.

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın geçtiğimiz hafta ise ayrıldığı iddia edilmişti. Ancak ikili Bodrum'da tatillerini sürdürürken yakalandı. Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya, Bodrum’da tatile çıktı.

Uzun süredir ortalıkta görünmeyen çift, Cem Yılmaz’ın Samatya adlı teknesiyle mavi turda görüntülendi. Yalıkavak’ta bulunan bir koya demirleyen ikili, teknede romantik anlar yaşadı.

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