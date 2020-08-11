Eren Bülbül şehit edilişinin 3. yılında unutulmadı! Komando'dan Eren Bülbül marşı

Trabzon Maçka Köprüyanı Mahallesi'nde teröristlerin saldırısı sonrası şehit olan Eren Bülbül, ölümünün üzerinden geçen 4 yılın ardından unutulmadı. 11 Ağustos 2017 tarihinde şehit olan Eren Bülbül, sosyal medya üzerinden paylaştığı 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' sözleriyle hafızalara kazındı. Eren Bülbül'ün şehit olmasının ardından milyonlarca kişi, sosyal medya üzerinden 'İyi ki varsın Eren' etiketi ile paylaşımlar gerçekleştirdi.

12 kardeşi ile ekonomik zorluklarla mücadele ederek büyüdü

Eren Bülbül, kısa süren hayat yolculuğu boyunca annesi ve 12 kardeşi ile ekonomik zorluklarla mücadele ederek büyüdü. Babasını çok küçük yaşlarda kaybeden Eren Bülbül, hem okula giderek hem de çalışarak ailesine destek olmaya çalıştı.

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında yaralandı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Eren Bülbül, ölümü sonrasında 'İyi ki varsın Eren' etiketi ile anıldı.

Eren Bülbül kimdir?

Eren Bülbül, Maçkalı Ayşe ve Hasan Bülbül çiftinin çocuğu olarak 1 Ocak 2002 yılında dünyaya geldi.

Babasını küçük yaşta kaybeden Bülbül, ilçeye bağlı Köprüyanı Mahallesi'ndeki tek katlı evde annesi ve 12 kardeşiyle yaşamını sürdürdü.

İlkokulu Köprüyanı, ortaokulu Çatak İlköğretim Okulunda okuyan Bülbül, eğitimine Maçka Anadolu İmam Hatip Lisesinde devam etti.

Çevresinde futbola tutkusuyla tanınan Bülbül, Trabzonspor sevdalısıydı.

Eğitiminden arta kalan zamanlarda ailesinin geçimine katkıda bulunmak amacıyla bağ, bahçe ve yük taşıma gibi gündelik işlerde çalışan Bülbül, küçük yaşına rağmen elinden geldiğince ailesine destek oldu.

Yaşamı boyunca karşılaştığı zorlukları göğüsleyen Bülbül, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de, bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında ağır yaralandı.

Bülbül, kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bülbül'ün cenazesi, 12 Ağustos 2017'de Maçka Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Köprüyanı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın'

Şehit Bülbül'ün ölümü Türkiye'yi yasa boğarken ölmeden önce sosyal medyadaki fotoğrafları ve paylaşımları dikkati çekti.

Sosyal medyada küçük yaşında odun taşırken görüntülendiği fotoğrafı ve "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" paylaşımıyla hafızalarda derin iz bırakan şehit Bülbül'ü, Türkiye kalbine gömdü.

Sevenlerinin "İyi ki varsın Eren" sözleriyle hatırladığı Bülbül, çalışkanlığı, vatan sevgisi ve kahramanlığıyla herkese örnek oldu.