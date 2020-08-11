Ozan Güven diziden kovuldu! Sevgilisine şiddet uygulamıştı...

Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan oyuncu Ozan Güven ile ilgili olarak yeni bir haber dolaşıma girdi. Güven'in başrollerinden biri olduğu Babil dizisinin gelecek hafta yeni sezon için çekimlere başlayacağı öğrenildi. Haberlere göre Güven, dizinin kadrosundan çıkarıldı. Ancak Güven'in dizide yer alıp almayacağı henüz kesinleşmiş değil.