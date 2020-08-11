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Ozan Güven diziden kovuldu! Sevgilisine şiddet uygulamıştı...

Ay yapım imzalı Babil dizisinin hafta sonu sete çıkması planlanıyor. Ancak adı şiddet iddiasıyla gündeme gelen Ozan Güven’in diziye devam edip etmeyeceği merak konusu.

Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan oyuncu Ozan Güven ile ilgili olarak yeni bir haber dolaşıma girdi. Güven'in başrollerinden biri olduğu Babil dizisinin gelecek hafta yeni sezon için çekimlere başlayacağı öğrenildi. Haberlere göre Güven, dizinin kadrosundan çıkarıldı. Ancak Güven'in dizide yer alıp almayacağı henüz kesinleşmiş değil.

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