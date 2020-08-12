Türk F-16 savaş uçağı Oruç Reis'e böyle selam verdi o anlar kamerada
Türkiye'nin Navtex ilanı sonrası Doğu Akdeniz'de çalışmalarını sürdüren sismik araştırma gemisi Oruç Reis'e, bir Türk F-16 savaş uçağının selam verdiği anlar kameraya böyle yansıdı.
Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarında sismik araştırma faaliyetine başlayan MTA Oruç Resi araştırma gemisine Türk Deniz Kuvvetleri tarafından refakat ve koruma sağlanıyor.
Yunanistan'ın her türlü taciz ve tehditlerine karşı bölgede görev yapan uçaklar, Oruç Reis'e kalkan olmuş durumda. Bölgede dolaşan bir Türk F-16 savaş uçağı, Oruç Reis'in hemen yanından uçarak selam verdi. O anlar kameralara yansıdı.