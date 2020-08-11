Özışık: Albayrak kırmızı çizgimizdir

İnternethaber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık ve gazeteci Süleyman Özışık, Perde Arkası'nda gündemi değerlendirdi.

Hadi Özışık'ın Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak ile ilgili istifa iddialarını değerlendiren Özışık, Albayrak'ın Türkiye'nin gelmiş geçmiş en başarılı bakanlarından olduğunu söyledi.

İşte Özışık'ın o sözleri;

"Berat Albayrak'ın istifa edecek mi diyenlere ben de neden istifa etsin diye sorayım. Berat Albayrak'ın burada anlatılacak ve anlatılmayacak başarıları var. Berat Albayrak, samimi olarak söylüyorum Ali Babacan diyorlar ya parmağında oynatır. Bana göre son 10 yılda Türkiye'de gelmiş geçmiş en başarılı ekonomi bakanıdır.

Berat Albayrak, Azerbaycan'a neden gitti? Berat Albayrak Katar'a neden gitti? Katar'da ne oldu da bir anda neden Türkiye ekonomik bir refaha kavuştu. Bunu sadece Berat Albayrak gibiler yapar. Bunu Ali Babacan gibiler yapamaz. Ali Babacan döner, işte cumhurbaşkanına der ki IMF'den borç alalım ama Berat Albayrak gider o parayı bulur getirir. Türkiye'nin tüm bunlara rağmen 95 milyar dolar rezervi var altınları saymıyorum. Berat Albayrak bunları yapıyor."