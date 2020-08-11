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Zonguldak'ta bir kişinin 3 aydır kayıp olan köpeğiyle kavuşma anı duygulandırdı

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde 3 ay önce kaybolan köpeğine kavuşan Mahmut Baycan'ın o anları izleyenleri duygulandırdı.

İhlas Haber Ajansı

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde yaşayan Mahmut Baycan'ın beslediği köpeği 3 ay önce kayıplara karıştı. Köpeğini her yerde arayan Baycan'ın çabaları boşa çıktı.

Önceki gün akşam saatlerinde ilçe merkezinde yürüyüşe çıkan Baycan, tesadüf eseri köpeği ile karşılaştı. Kavuşma anı ise bir yakını tarafından amatör kameraya saniye saniye kaydedildi. Sahibine kavuşan köpeği ise dakikalarca sahibiyle oyun oynadı.

O anlar ise görenleri duygulandırdı.

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