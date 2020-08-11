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Babacan için olay sözler! Siyasi zekası yok

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleket için Devlet Bahçeli gibi Ahmet Davutoğlu'na yuvaya dön çağrısı yapabileceğini söyledi.

İnternethaber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık ve gazeteci Süleyman Özışık, Perde Arkası'nda Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun son günlerde AK Parti'ye yönelik eleştirilerini değerlendirdi.

Hadi Özışık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleket için gerekli gördüğü halde Ahmet Davutoğlu gibi isimlere yuvaya dön çağrısı yapabileceğini söyledi. Ali Babacan'ın IMF açıklamalarının da değerlendirildiği programda Süleyman Özışık, Babacan'ın siyasi zekası olmadığını ileri sürdü.

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