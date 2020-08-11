Babacan için olay sözler! Siyasi zekası yok

İnternethaber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık ve gazeteci Süleyman Özışık, Perde Arkası'nda Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun son günlerde AK Parti'ye yönelik eleştirilerini değerlendirdi.

Hadi Özışık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleket için gerekli gördüğü halde Ahmet Davutoğlu gibi isimlere yuvaya dön çağrısı yapabileceğini söyledi. Ali Babacan'ın IMF açıklamalarının da değerlendirildiği programda Süleyman Özışık, Babacan'ın siyasi zekası olmadığını ileri sürdü.