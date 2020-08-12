Yunanlıların ateş açtığı teknenin batışının görüntüleri ortaya çıktı

Muğla’nın Marmaris ilçesine 7,2 deniz mili açığında (yaklaşık 13 km) Rodos adası açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından ateş açılması sonrası 2’si Türk biri Suriye uyruklu üç kişi yaralanmıştı.

Bölgeye 112 Acil Sağlık personeli ile birlikte 4 Sahil Güvenlik botu, bir Sahil Güvenlik Dalış timi sevk edilmişti. Yaralanan üç kişi Türk karasularına girdikten sonra Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 112 sağlık ekiplerinin de müdahalesi ile kurtarılarak Marmaris’e getirilmişti.

Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından önce ateş edilerek yaralanan ve ardından ölüme terk edilen ikisi Türk üç kişinin bulunduğu özel tekne Sahil Güvenlik botuna yedeklenmesine rağmen isabet eden kurşun izleri nedeniyle su alarak battı. Özel teknenin batış anına ait görüntüler ortaya çıktı.