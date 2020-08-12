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Terörist Cemil Bayık'ın durumu Süleyman Soylu'ya soruldu

PKK elebaşlarından Cemil Bayık'ın öldürüldüğü iddiasının sorulması üzerine konuşan Bakan Soylu, "Dünyaya tavsiyemiz terörle mücadele konusunda Türkiye'yi takip etsinler" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK'ya karşı düzenlediği başarılı operasyonda örgütün elebaşlarından Cemil Bayık'ın öldürüldüğüne dair iddialar gündemdeydi.

Konuyla ilgili detaylar merak edilirken muhabirler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya son durumu sordu.

"Cemil Bayık'ın öldürüldüğüne dair iddialar var, bu konuda bir açıklama yapacak mısınız" ifadelerine cevap veren Bakan Süleyman Soylu, "Arkadaşlar, terörle mücadele operasyonlarımız devam etmektedir. Terörle mücadele konusunda bütün dünyaya tavsiyemiz, Türkiye Cumhuriyeti devletini izlemeye devam etsinler." ifadelerini kullandı.

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