BIST 1.115
DOLAR 7,29
EURO 8,59
ALTIN 452,58
İNTERNETHABER TV

Ebru Şallı eşinin kucağında poz verdi!

Ebru Şallı son zamanlarda eşi Uğur Akkuş ile birlikte yaptığı tatile dair sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Sosyal medya hesabından yeni bir fotoğraf paylaşarak eşiyle bakın nasıl poz verdi.

Son günlerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Ebru Şallı yine çok konuşuldu. Oğlunun vefatından sonra normal yaşantısına dönmeye çalışan Ebru Şallı verdiği mayolu pozlarla çok eleştirilmişti. Şu sıralar eşi Uğur Akkuş ile tatilde olan Ebru Şallı sosyal medya hesabından paylaştığı yeni pozu ile yine adından söz ettirdi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Marlon Rodrigues resmen Trabzonspor'da
Akşener 'evine dön' çağrısını yorumladı! Cumhur İttifakı'na çağrı gibi yapılmış
CHP TBMM Grup Başkanvekili Özgür Özel'den üniversiteler için araştırma istemi
Son dakika araç muayene süreleri uzatıldı Ulaştırma Bakanlığı son tarihi açıkladı
HDP'li 5 yöneticiye cinsel taciz soruşturması! Mağdur kadından 'baskı' iddiası
Ekrem İmamoğlu İBB'deTeftiş Kurulu Başkanlığına Abbas Yaşar'ı atadı!
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Hümeyra'nın evlat acısı! Oğlunu evinde ölü buldu...
Sedat Peker'in avukatına kurşun yağmuru!
12 Ağustos Kuaförüm Sensin neden yok bitti mi?
Buket Aydın plajda yakalandı!
Yunanlıların ateş açtığı teknenin batışının görüntüleri ortaya çıktı
Hicri yılbaşı 2020 ne zaman başlar Hicri yılbaşı mesajları
Terörist Cemil Bayık'ın durumu Süleyman Soylu'ya soruldu
65 yaş maaşı kaç para oldu Ağutos ayı ödemesi ne zaman?