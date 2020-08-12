Ebru Şallı eşinin kucağında poz verdi!

Son günlerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Ebru Şallı yine çok konuşuldu. Oğlunun vefatından sonra normal yaşantısına dönmeye çalışan Ebru Şallı verdiği mayolu pozlarla çok eleştirilmişti. Şu sıralar eşi Uğur Akkuş ile tatilde olan Ebru Şallı sosyal medya hesabından paylaştığı yeni pozu ile yine adından söz ettirdi.