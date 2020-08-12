Buket Aydın plajda yakalandı!

Kanal D Ana Haber spikerliği görevinden istifa ettikten sonra Erce Baykal'dan boşanan sunucu Buket Aydın, Emir Sarıgül ile aşk yaşamaya başladı. Adından sıkça söz ettiren Aydın, Bodrum'da tatil yaparken mayolu yakalandı.

Pandemi dönemini evinde geçiren sunucu mayolu görüntülenince aldığı kilolar gözler önüne serildi. Mayosunun üzerine pareo giyen Aydın, aldığı kilolarını gizlemek için mücadele etti. Buket Aydın'ın yeni sezonda nasıl bir projeyle ekranda olacağı ise şimdiden merak konusu oldu.