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Hümeyra'nın evlat acısı! Oğlunu evinde ölü buldu...

Tiyatro sanatçısı, oyuncu ve müzisyen Hümeyra zor günler geçiriyor. 2 gündür oğlundan haber alamadığı için evine gidip kapıyı açtıran Sanatçı, 47 yaşındaki oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı.

Oğlu Sadık Bigat'la en son dün telefonda konuşan Hümeyra, bugün defalarca aramasına rağmen ulaşamayınca, meraklanarak oğlunun Nişantaşı'ndaki evine gitti. Bir yakınına daire kapısını açtıran Hümeyra, oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, eşi İstanbul dışında olan Sadık Bigat'ın geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğü tespit edildi.

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