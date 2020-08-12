Fenomen Murat Övüç ve Yeşim Salkım kavgasının asıl sebebi ortaya çıktı!

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç ve sanatçı Yeşim Salkım arasında sular durulmuyor. Sosyal medya ünlüsü Murat Övüç, sahne aldığı bir mekanda Yeşim Salkım'ın ismini kullanarak açıkça küfür etmiş, bu görüntüler de izleyenlerin tepkisini çekmişti. Bir süre önce kadınlar hakkında sarf ettiği sözlerle de kadınların tepkisini çeken Övüç, Salkım'dan özür dilemişti. Murat Övüç’ün sarfettiği sözler başına bela oldu. Kadın dernekleri ayağa kalktı. İşte Murat Övüç’ün kadına şiddet hakkında sarfettiği sözler!