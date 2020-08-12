Galata Kulesi'ndeki restorasyon görüntüsü olay oldu! Böyle restorasyon mu olur

1500 yıllık Galata Kulesi içinde işçiler tarafından hilti ile yapılan çalışma tepki çekti. Çalışmaya ilişkin görüntüleri paylaşan İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat, yapılanların suç niteliğinde olduğunu söyledi.

Kule'nin duvarlarının hilti ile kazıldığını gösteren görüntüleri paylaşan Polat, "İstanbul’un en önemli tarihi eserlerinden Galata Kulesi içerisinde yapılan akıl almaz uygulamaları acilen yetkili kurumların dikkatine sunuyorum" dedi.

Yapılan çalışmanın suç niteliğinde olduğunu ifade eden Polat, "Derhal durdurulması ve tespiti için İBB Kültür Varlıkları Dairesi birimleri olay yerine nakledilmiştir" dedi. Mahir Polat Galata Kulesi’ndeki yıkım için tutanak tutmak için olay yerine giden İBB KUDEB teknik personelinin engellendiğini açıkladı.

Twitter hesabından "Galata Kulesi Acil" etiketini kullanan Polat, "Restorasyonu yürüten ve denetlemesi gereken yetkili kurumları acilen yıkımı durdurmaya ve ekibimizin tespitini engellememeye çağırıyorum" diye yazdı.

Haber Global'in haberinde de Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün restorasyon çalışmalarına ilişkin net yanıt vermediği, yetkili isimlerin yalnızca, sosyal medyadaki görüntülerden haberlerinin olduğu, görevli kişilerin konuyu araştırdığı belirtildi.

Murat Ongun: Suç duyurusunda bulunuyoruz

Yapılan yıkıma ilişkin görüntüleri paylaşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun da tepkisini dile getirdi. Çalışmayla ilgili "restorasyon görünümlü faaliyetler" ifadelerini kullanan Ongun, "İBB olarak sıralı tüm sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz" dedi.

Ne olmuştu?

Galata Kulesi’nin mülkiyeti 13 Mayıs 2019’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınıp Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne verilmiş, İBB de Vakıflar’a karşı dava açmıştı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Kule'nin müze yapılması kararı alınmış ve açılan ihale ile başlayan restorasyon çalışmalarının 15 Eylül'de tamamlanması planlanmıştı.