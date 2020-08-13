BIST 1.115
DOLAR 7,33
EURO 8,68
ALTIN 455,56
GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan açık net konuştu hakkımızı yedirmeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki gerilimle ilgili ''Bizim kimsenin hakkında gözümüz yok ancak hiçbir ülkeye de hakkımızı yedirmeyiz'' dedi.

Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Doğu Yunanistan ile yaşanan Doğu Akdeniz gerilimiyle ilgili konuşan Erdoğan, bu akşam Almanya Başbakanı Angela Merkel ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüşeceğini söyledi. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

"Attığımız her adımda karşımızda ilk önce CHP'yi ve ortaklarını bulduk. Gezi olaylarında meydanı boş bırakmadık ama onlar çapulcuların arkasında yer aldı. 

"Açtığı çukurlara biz gömdük"

17-25 Aralık'ta hükümetimize saldıran alçaklara 15 Temmuz'da FETÖ'cü teröristlere boyun eğmedik. Hendek terörüyle vatanımızı parçalamak isteyenleri açtığı çukurlara biz gömdük.

19 yıl önce kefenimizi giyerek çıktığımız bu yolda alnımız ak başımız dik şekilde yürümeyi sürdürüyoruz. 19 yıldır olduğu gibi Allah ömür milletimiz de destek verdiği sürece Türkiye’ye hizmet sancağını daha yukarılara taşımaya devam edeceğiz.

Merkel ve AB Konseyi Başkanı ile görüşecek

Bugün sayın Merkel ve AB Konseyi Başkanı ile bir görüşmem olacak.

Kılıçdaroğlu'na 15 Temmuz gecesi çağrısı

CHP Genel Başkanı 15 Temmuz’da yine kışkırtma ve yalan siyasetiyle bunu gölgelemeye çalıştı. O gece darbecilerin kendisine neden yol verdiğini açıklayamadı.
O geceye dair karanlık noktaları aydınlatmak varken tüm enerjisini darbeci alçakları aklamak için harcadı. Ancak hakikatlerin er ya da geç ortaya çıkma gibi bir huyu vardır. CHP Genel Başkanı er ya da geç bu gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalacaktır. Kendisine tavsiyemiz sağa sola çamur atmak yerine şüphe bulutlarını dağıtmasıdır.

Ayasofya'nın açılışı

Ayasofya'nın yeniden cami olarak hizmet vermesi bizler için büyük mutluluk. Gençlik yıllarımızın rüyası olan bu hedef “zincirler kırılsın Ayasofya açılsın” sloganları attığımız Ayasofya Camii’nin yeniden ibadete açılmasının milletimize, ümmete ve tüm insanlığa tekrar hayırlı olmasını diliyorum. . Tüm İslam alemi ayrı bir mutluluğun içinde. Tabii kimler memnun kimler değil o da işin ayrı bir yanı.

Macron'un Beyrut ziyaretine tepki

Bayram sonrası Lübnan’dan gelen acı haberler yüreklerimiz dağlandı.
Birileri gibi şov yapmak için değil ezeli ve ebedi kardeşliğimiz için Lübnan’dayız. Macron filan bunların derdi tekrar sömürgeci yapıyı ayağa kaldırmak. Bizim böyle bir derdimiz yok. Biz insani ve İslami görevimizi yaptık. Maalesef mezhep taassubundan kurtulamayan İslam dünyasında ülkelerimiz var. Ne mezhep ne ırki taassup. Bizim inancımızda bu yok.
Türkiye hiçbir çıkar peşinde koşmadan Lübnan halkının yanında olmaya devam edecektir.

"CHP Yunan medyasının ağzıyla konuşuyor"

Ülkemizin Doğu Akdeniz’deki haklarını garanti altına alma yolundaki adımları hem iç hem de dış politikada turnusol kağıdına dönüşmüştür.
CHP ülkemize destek vermek yerine Yunan medyasının ağzıyla konuşmayı tercih etmiştir.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Bitlis'te 3 terörist etkisiz hale getirildi
İBB yetkilileri döndü! Fatih Sultan Mehmet tablosu kargo ile gelecek
Fransa'dan Doğu Akdeniz çıkarması: iki jet ve fırkateyn gönderiyor
Moody's'den Türkiye'deki bankalar için kritik uyarı!
Ankara'da yeni korona yasağı! Araçlar ve hastanelerle ilgili yeni kararlar
Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim öğretim yılına ilişkin açıklama ve paylaşımlar konusunda uyardı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Berat Albayrak'ın çokomelli açıklaması TT oldu
Konuşma yaparken fenalaşan Beşar Esed kürsüden inmek zorunda kaldı
Muharrem İnce'nin gelini kim oğlu Salih Arda kiminle evli?
Eyüpsultan'da silahlı gaspçılar taksiciye dehşeti yaşattı
Alişan'dan çirkin sözler! Yaşar İpek'e defalarca "beleş mi aldın karıyı" diye sordu
Muharrem İnce eşi Ülkü İnce ve oğlu Salih Arda kimdir?
Esenyurt’ta köpekten kaçan 9 yaşındaki çocuğa araba çarptı
Muharrem İnce nereli yaşı kaç Muharrem İnce eşi ve çocukları