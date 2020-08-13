Cumhurbaşkanı Erdoğan açık net konuştu hakkımızı yedirmeyiz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Doğu Yunanistan ile yaşanan Doğu Akdeniz gerilimiyle ilgili konuşan Erdoğan, bu akşam Almanya Başbakanı Angela Merkel ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüşeceğini söyledi. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

"Attığımız her adımda karşımızda ilk önce CHP'yi ve ortaklarını bulduk. Gezi olaylarında meydanı boş bırakmadık ama onlar çapulcuların arkasında yer aldı.

"Açtığı çukurlara biz gömdük"

17-25 Aralık'ta hükümetimize saldıran alçaklara 15 Temmuz'da FETÖ'cü teröristlere boyun eğmedik. Hendek terörüyle vatanımızı parçalamak isteyenleri açtığı çukurlara biz gömdük.

19 yıl önce kefenimizi giyerek çıktığımız bu yolda alnımız ak başımız dik şekilde yürümeyi sürdürüyoruz. 19 yıldır olduğu gibi Allah ömür milletimiz de destek verdiği sürece Türkiye’ye hizmet sancağını daha yukarılara taşımaya devam edeceğiz.

Merkel ve AB Konseyi Başkanı ile görüşecek

Bugün sayın Merkel ve AB Konseyi Başkanı ile bir görüşmem olacak.

Kılıçdaroğlu'na 15 Temmuz gecesi çağrısı

CHP Genel Başkanı 15 Temmuz’da yine kışkırtma ve yalan siyasetiyle bunu gölgelemeye çalıştı. O gece darbecilerin kendisine neden yol verdiğini açıklayamadı.

O geceye dair karanlık noktaları aydınlatmak varken tüm enerjisini darbeci alçakları aklamak için harcadı. Ancak hakikatlerin er ya da geç ortaya çıkma gibi bir huyu vardır. CHP Genel Başkanı er ya da geç bu gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalacaktır. Kendisine tavsiyemiz sağa sola çamur atmak yerine şüphe bulutlarını dağıtmasıdır.

Ayasofya'nın açılışı

Ayasofya'nın yeniden cami olarak hizmet vermesi bizler için büyük mutluluk. Gençlik yıllarımızın rüyası olan bu hedef “zincirler kırılsın Ayasofya açılsın” sloganları attığımız Ayasofya Camii’nin yeniden ibadete açılmasının milletimize, ümmete ve tüm insanlığa tekrar hayırlı olmasını diliyorum. . Tüm İslam alemi ayrı bir mutluluğun içinde. Tabii kimler memnun kimler değil o da işin ayrı bir yanı.

Macron'un Beyrut ziyaretine tepki

Bayram sonrası Lübnan’dan gelen acı haberler yüreklerimiz dağlandı.

Birileri gibi şov yapmak için değil ezeli ve ebedi kardeşliğimiz için Lübnan’dayız. Macron filan bunların derdi tekrar sömürgeci yapıyı ayağa kaldırmak. Bizim böyle bir derdimiz yok. Biz insani ve İslami görevimizi yaptık. Maalesef mezhep taassubundan kurtulamayan İslam dünyasında ülkelerimiz var. Ne mezhep ne ırki taassup. Bizim inancımızda bu yok.

Türkiye hiçbir çıkar peşinde koşmadan Lübnan halkının yanında olmaya devam edecektir.

"CHP Yunan medyasının ağzıyla konuşuyor"

Ülkemizin Doğu Akdeniz’deki haklarını garanti altına alma yolundaki adımları hem iç hem de dış politikada turnusol kağıdına dönüşmüştür.

CHP ülkemize destek vermek yerine Yunan medyasının ağzıyla konuşmayı tercih etmiştir.