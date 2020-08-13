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MEDYA

Alişan'dan çirkin sözler! Yaşar İpek'e defalarca "beleş mi aldın karıyı" diye sordu

Alişan ile Demet Akalın'ın Star TV'de birlikte sondukları programının canlı yayınında skandal sözler. Yaşar İpek, konuk olduğu programda yeni şarkısını Sezen Aksu'nun kendisine hediye ettiğini söyledi. Bunun üzerine konuşan Alişan ise üst üste gülerek "Beleş mi aldın karıyı" diye sordu...

Magazin ve sanat dünyasının iki yakın dostu Alişan ve Demet Akalın, Star TV ekranlarında Sabah Sabah isimli program yapmaya başladı. Dün üçüncü bölümüyle ekrana gelen programda Alişan ve Yaşar İpek arasındaki diyalog izleyenleri şaşkına çevirdi.

'Beleş mi aldın karıyı?'

Survivor yarışmacıları Evrim Keklik, Yasin Obuz ve şarkıcı Yaşar İpek'in konuk olduğu programa sunucu Alişan'ın yaptığı gaf damga vurdu. Yeni şarkısından bahseden Yaşar İpek, Sezen Aksu'nun parçayı kendisine armağan ettiğini söyledi. Bu sözler üzerine şaşkına dönen sunucu Alişan, "Yemin et... Beleş mi aldın. Beleş mi aldın karıyı. Hakikaten beleş mi aldın" ifadelerini kullandı.

Alişan'ın bu sözleri ise sosyal medyada kısa sürede yayılınca tepki çekti. Star TV ise o anları internet sitesine sansürleyerek yükledi.

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