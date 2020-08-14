BIST 1.100
DOLAR 7,34
EURO 8,68
ALTIN 460,33
GÜNCEL

60 saniyede bugün (13 Ağustos 2020)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti...

Anadolu Ajansı

13 Ağustos 2020 Perşembe; Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti...

Sitene Ekle
Etiketler
SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünde konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'fahişe' diyen Abdurrahman Dilipak'a sert çıktı
Oruç Reis'e saldırı mı oldu? Erdoğan'ın o sözleri merak konusu oldu
Selçuk Bayraktar müjdesi haberi twitter'dan duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan 16 üniversiteye rektör atadı
Fenerbahçe'nin harcama limiti itirazına TFF Tahkim Kurulundan ret
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Esenyurt'ta feci olay: 5 yaşındaki çocuk 4'üncü kattan böyle düştü
Burası İstanbul! Esenler’de mahalle kavgasında ortalık savaş alanına döndü
Eşinin yüzünü hiç görmeden evlendi! Sivas'ta eşinin sesine aşık sevgili
Bakan Süleyman Soylu Erdoğan'ın Ayasofya ile ilgili sözlerini bütün salona ayakta alkışlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan açık net konuştu hakkımızı yedirmeyiz
Abdurrahman Dilipak'ın fahişe dediği AKP'nin papatyaları' yazısının tamamı
Berat Albayrak'ın çokomelli açıklaması TT oldu
Lise nakil başvuru sayfası e okul TC ile giriş ekranı