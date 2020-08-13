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Şanlıurfa'da kazada metrelerce fırlayan şahıs hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürüdü

ŞANLIURFA'da motosikletin otomobille çarpıştığı kazada çarpmanın etkisiyle karşı yola fırlayan iki kişiden birinin hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürümesi kameralara yansıdı.

İhlas Haber Ajansı

ŞANLIURFA kent merkezinde yaşanan kazada; seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen motosiklet, dönüş yapmaya çalışan otomobile yandan çarptı.

Motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan şahıs, çarpmanın etkisiyle havada taklalar atarak karşı yola fırladı.

Yere düşen şahıslardan birinin hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürümesi kameralara yansıdı.

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