Şanlıurfa'da kazada metrelerce fırlayan şahıs hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürüdü
ŞANLIURFA'da motosikletin otomobille çarpıştığı kazada çarpmanın etkisiyle karşı yola fırlayan iki kişiden birinin hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürümesi kameralara yansıdı.
ŞANLIURFA kent merkezinde yaşanan kazada; seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen motosiklet, dönüş yapmaya çalışan otomobile yandan çarptı.
Motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan şahıs, çarpmanın etkisiyle havada taklalar atarak karşı yola fırladı.
Yere düşen şahıslardan birinin hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürümesi kameralara yansıdı.