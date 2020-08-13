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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadına yönelik şiddete tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarımızı çok yönlü, bütüncül yaklaşımla, 'sıfır tolerans' ilkesiyle sürdürüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da 75. Yıl Cumhuriyet Anfi Tiyatro ve Kültür Merkezi'nde AK Parti 19. Kuruluş Yıl Dönümü programına katıldı.

Erdoğan, "Kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarımızı çok yönlü, bütüncül yaklaşımla, 'sıfır tolerans' ilkesiyle sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

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