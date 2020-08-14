Trafi̇kte maganda kadın sürücüye ve aracına saldırdı
Alibeyköy'de trafikte başörtülü bir doktora saldıran trafik magandası gözaltına alındı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler infial yarattı. Görüntülerde maganda kadın doktora tokat atıp aracının üstünde tepiniyor.
İstanbul Alibeyköy’de bir kişinin trafikte tartıştığı kadına saldırı anı, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşılırken, İstanbul Valisi Yerlikaya, şahsın gözaltına alındığını açıkladı.