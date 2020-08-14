Çeşme'deki yangına havadan müdahale de başladı

Çeşme ilçesi Ildır bölgesindeki makilik ve otluk alanda 22.47 sıralarında başlayan yangın, saatte 53 kilometre hızla esen rüzgarla birlikte bir anda büyüdü. Yangın sebebiyle bölgede bulunan 3 site tedbir amacıyla boşaltıldı.

Gece boyunca karadan söndürme çalışmalarının sürdüğü yangına sabahın ilk ışıklarıyla uçak ve helikopterlerle de müdahale edilmeye başlandı. Yangına şu anda 13 helikopter, 2 uçak 56 arazöz ile müdahale ediliyor. Yangının yerleşim yerlerini tehdit etmediği bildirildi.