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MEDYA

Cüneyt Özdemir AK Parti yandaşı mı? Habertürk'teki yanıtı gündem oldu

Habertürk'te Kübra Par'ın canlı yayınına çıkan Cüneyt Özdemir 'yandaşlık' yanıtıyla gündeme oturdu.

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Habertürk canlı yayınında Kübra Par'ın sunumuyla ekrana gelen Açık ve Net programına konuk oldu. Medyanın geleceğine dair değerlendirmelerin yapıldığı programda Kübra Par, Cüneyt Özdemir'e değişip yaşayıp yaşamadığını sordu.

Kübra Par, açık açık "Eskiden muhaliftin şimdi yandaş mısın?" dedi.

CHP yandaşlığı yok mu?
Cüneyt Özdemir ise bu soruya şöyle yanıt verdi; 

*"Yandaşlık neyin yandaşlığı? CHP yandaşlığı yok mu? İyi Parti yandaşlığı yok mu? Affedersin HDP yandaşlığı yok mu? Yandaşlıksa.. Yandaşlık ihalesi AK Parti'ye devredilmiş.

*Bakıyorum diğer partilere, onları destekleyenler demokrat oluyor, AK Parti'yi destekleyenler yandaş oluyor. Yandaşlık bence şöyle; aklını emanet ediyor musun? O zaman yandaş olursun. Bu hayatı birisi şöyle düşünür mü diye yaşamıyorum."

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