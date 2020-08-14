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Abdurrahman Dilipak'ın yaptığını Canan Kaftancıoğlu bile yapmadı!

İstanbul sözleşmesi tartışmaları sürerken Abdurrahman Dilipak “AKP’nin papatyaları” adlı köşe yazısında AK Partili kadınlara yönelik oldukça ağır sözleriyle ortalığı karıştırdı.

Yazısında kadınlar için "Fahişe" diyen Dilipak hakkında 81 ilde suç duyurusunda bulunuldu. Hadi Özışık ve Süleyman Özışık Perde Arkası'nda Dilipak'ın AK Partili kadınlara "Fahişe" benzetmesi yapmasına sert tepki gösterdi. Dilipak nasıl oldu da hiç tanımadığı kadınlar hakkında bu kadar ağır ithamlarda bulundu?

Dilipak bu sözleşme üzerinden kimi hedef aldı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Partili kadınlara bu sözleşme üzerinden neden saldırılıyor? Özışık kardeşler, Dilipak'ın kanaat önderi olduğunu söyleyerek tüm kadınlardan özür dilemesi çağrısında bulundu.

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