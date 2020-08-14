‘Burası kurtlar sofrası’ deyi̇p yarışmayı bırakıp gi̇tti̇
Masterchef Türkiye’de final turunda ilginç anlar yaşandı. Yarışmaya Rize’den katılan Dilara Türüt fırını açmayı unutunca gözyaşlarıyla yarışmadan çekilmek istedi. İşte o anlar!
Dilara "Ben bu meslekte ilerlemek istiyorum ama modumu daha fazla düşürmek istemiyorum. Sizin de izniniz olursa ben bu yarışmadan çekilmek istiyorum. Burası kurtlar sofrası. Hem duygusal olarak hem de mutfak bilgisi olarak kendimi geliştirip öyle gelmem gerekiyor." dedi.