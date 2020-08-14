Muharrem İnce Abdurrahman Uzun'u haklı çıkardı

4 Eylül'de 'Bin Günde Memleket Hareketi'ni başlattığını duyuran Muharrem İnce, CHP yönetimini topa tuttu. İnce Parti kurmayacağını ve 4 Eylül'de 'Bin Günde Memleket Hareketi'ni başlattığını duyurdu. Hadi Özışık ve Abdurrahman Uzun, Perde Arkası programında Muharrem İnce'nin seçim gecesi nerede olduğunu ve İnce'nin neden parti kuramayacağını konuştu. Muharrem İnce dün yaptığı açıklama ile Abdurrahman Uzun'u haklı çıkardı.