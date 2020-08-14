BIST 1.088
DOLAR 7,38
EURO 8,73
ALTIN 461,30
İNTERNETHABER TV

Muharrem İnce Abdurrahman Uzun'u haklı çıkardı

CHP'de gözlerin çevrildiği Muharrem İnce basın toplantısında bombaları peş peşe patlattı.

4 Eylül'de 'Bin Günde Memleket Hareketi'ni başlattığını duyuran Muharrem İnce, CHP yönetimini topa tuttu. İnce Parti kurmayacağını ve 4 Eylül'de 'Bin Günde Memleket Hareketi'ni başlattığını duyurdu. Hadi Özışık ve Abdurrahman Uzun, Perde Arkası programında Muharrem İnce'nin seçim gecesi nerede olduğunu ve İnce'nin neden parti kuramayacağını konuştu. Muharrem İnce dün yaptığı açıklama ile Abdurrahman Uzun'u haklı çıkardı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 1 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
MHP'den İzmir Büyükşehir'e 'terör örgütü renkleri' tepkisi
ABD'den flaş D. Akdeniz hamlesi! Yunanistan'a dev deniz üssü yolluyor
Almanya'dan taraflara Doğu Akdeniz'de gerilimi düşürme çağrısı
Abdurrahman Dilipak: Yine yazacağım ve söyleyeceğim istişareler yapıyorum
81 il valiliğine koronavirüs genelgesi! İşte İçişleri Bakanlığı'nın yeni tedbirleri
AYM'den KHK ile işten atılan çalışanlarla ilgili kritik karar!
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İhsan Şenocak'tan tuhaf çıkış! İstanbul Sözleşmesi 'toplu seks'i mi özendiriyor?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan okullar, Oruç Reis ve BAE için bomba açıklamalar
Aşure ayı hangi gün 2020 aşure günü oruç tutulur mu?
Bahçeli'nin Akşener'e yaptığı çağrıyı Erdoğan Davutoğlu ve Babacan için yapar mı?
ABD'de Muhabirin 'Söylediğiniz yalanlardan pişman mısınız' sorusu Trump'ı şaşırttı
Mehmet Yalçınkaya parmak kazası nasıl ne zaman olmuş?
Abdurrahman Dilipak'ın yaptığını Canan Kaftancıoğlu bile yapmadı!
Danilo Zanna hayatı nereli Danilo şef boyu ve kilosu nedir?